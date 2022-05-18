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Москва выставила на торги 36 объектов недвижимости под ведение бизнеса

Александр Афонин
Город
Москва выставила на торги 36 объектов недвижимости под ведение бизнеса
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

Город выставил на торги 36 объектов недвижимости: 34 нежилых помещения и два здания, одно из которых реализуется с земельным участком. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На небольших площадках новые собственники смогут открыть микропредприятия, а в самом просторном помещении площадью более 1,5 тысячи квадратных метров — крупный торговый объект, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что площадки размещены в восьми округах столицы: 10 лотов на западе, шесть на юго-востоке, на севере, северо-востоке и в центре — по четыре объекта, три на юге, два на юго-востоке, а также одно помещение и два здания на востоке

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что среди предлагаемых объектов представят как готовые бизнес-решения, так и помещения, требующие ремонта и переоборудования.

Заявки на участие в аукционе начнут принимать 30 мая. Прием закончится 20 июня. Сами торги состоятся в июне, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что столичные предприниматели смогут арендовать у города 18 нежилых помещений. Они расположились в 18 округах Москвы.

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