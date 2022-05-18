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В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

Полина Долганова
Происшествия
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
Фото: moscow-live

На территории Ленинского района Махачкалы в Дагестане ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по республике.

Режим введен на территории района с 02:45 среды, 18 мая.

Уточняется, что в ходе операции несколько боевиков были ликвидированы, передает РИА Новости.

11 апреля повышенный уровень террористической опасности ввели в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Тогда власти региона рекомендовали жителям воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей и всегда носить с собой документы. Также было рекомендовано обращать внимание на незнакомых людей и автомобили возле жилых домов. Губернатор также посоветовал гражданам обсуждать с семьями план эвакуации на случай чрезвычайных происшествий.

В этот же день «желтый» уровень террористической опасности ввели в северных районах Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, мера носила исключительно профилактический характер, так как обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами.

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