Бойца ММА Магомедова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего
Сотрудники полиции в среду, 18 мая, задержали в Москве бойца ММА Асхаба Магомедова, который подозревается в вымогательстве денег у несовершеннолетнего за нераспространение информации, позорящей школьника и его близких.
Задержание произошло утром в отеле, где Магомедов находился вместе со стримером Некоглаем, с которым недавно попал в ДТП. В отношении бойца ММА возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Спортсмену грозит лишение свободы до семи лет, сообщает «Москва 24» в своем Telegram-канале.