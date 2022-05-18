Бойца ММА Магомедова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники полиции в среду, 18 мая, задержали в Москве бойца ММА Асхаба Магомедова, который подозревается в вымогательстве денег у несовершеннолетнего за нераспространение информации, позорящей школьника и его близких.

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Задержание произошло утром в отеле, где Магомедов находился вместе со стримером Некоглаем, с которым недавно попал в ДТП. В отношении бойца ММА возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Спортсмену грозит лишение свободы до семи лет, сообщает «Москва 24» в своем Telegram-канале.