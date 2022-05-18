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Бойца ММА Магомедова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего

Георгий Соланович
Происшествия
Бойца ММА Магомедова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники полиции в среду, 18 мая, задержали в Москве бойца ММА Асхаба Магомедова, который подозревается в вымогательстве денег у несовершеннолетнего за нераспространение информации, позорящей школьника и его близких.

Видео: Телеграм-канал «Москва 24»

Задержание произошло утром в отеле, где Магомедов находился вместе со стримером Некоглаем, с которым недавно попал в ДТП. В отношении бойца ММА возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Спортсмену грозит лишение свободы до семи лет, сообщает «Москва 24» в своем Telegram-канале.

До этого появились подробности смертельного ДТП с участием блогера Некоглая в центре столицы. Ночью на первой Тверской-Ямской улице произошла авария с участием трех машин: каршеринговый автомобиль «Киа-Рио» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Порше-Панамера» и «газелью».

В результате аварии водитель «Киа» скончался на месте. Еще несколько участников ДТП также получили ранения: водитель «Порше» — блогер Некоглай и его пассажир — боец ММА Асхаб Магомедов.

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