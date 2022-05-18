В Москве начались работы по капремонту фасадов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы начали работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания, — отметил заммэра.

По его словам, в программу капремонта 2022 года вошли 1,4 тысячи фасадов. Наибольшее количество работ планируется провести на юге, востоке и северо-востоке города.

Ремонт фасадов домов проходит в два этапа: сначала специалисты исправляют их геометрию, а затем заполняют межпанельные швы герметиком и окрашивают фасад в два слоя. Бирюков подчеркнул, что такая технология позволяет лицевой стороне постройки прослужить еще не менее 30 лет.

Примечательно, что при ремонте кирпичных фасадов обязательной является процедура гидрофобизации, защищающая от воды. Под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов 33 жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.

До этого сообщалось, что в Северном административном округе Москвы до конца этого года приведут в порядок 201 здание. Работы будут проводиться в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.