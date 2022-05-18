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Депутат МГД Александр Козлов: Сезонные работы по программе капремонта проводятся под особым контролем

Александр Афонин
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Депутат МГД Александр Козлов: Сезонные работы по программе капремонта проводятся под особым контролем
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сезонные работы по программе капитального ремонта в столице проводятся под особым контролем. Об этом сообщил депутат столичного парламента, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов в среду, 18 мая.

— В программе капитального ремонта многоквартирных домов есть сезонные работы, которые необходимо проводить в условиях плюсовых температур. К таким типам ремонта относится капремонт плоских крыш. И здесь крайне важен фактор соблюдения сроков, — сказал он.

Парламентарий добавил, что в этом году планируется провести капремонт 1,2 тысячи крыш жилых домов столицы. Специалистам предстоит привести в порядок около 1,7 миллиона квадратных метров покрытия.

Депутат отметил, что в процессе проведения работ необходимо выбирать уполномоченного активного жителя. Он будет включаться в процесс, отслеживать его ход и фиксировать возможные недостатки.

Козлов напомнил, что москвичи всегда могут обратиться к муниципальным парламентариям. За каждым районом прикреплен депутат, который контролирует ход работ, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Александр Козлов сообщил, что в приложении «Электронный дом» появилась опция общедомового чата. Он позволит укреплять добрососедские связи и развивать правовое сознание собственников жилья.

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