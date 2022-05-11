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Депутат МГД: Общедомовые чаты в приложении «Электронный дом» помогут укрепить добрососедские связи

Араз Салехов
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Депутат МГД: Общедомовые чаты в приложении «Электронный дом» помогут укрепить добрососедские связи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В приложении «Электронный дом» появилась опция общедомового чата, позволяющая укреплять добрососедские связи и развивать правовое сознание собственников жилья. Об этом в среду, 11 мая, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Укрепление добрососедских связей — это большой процесс, который не происходит в один день, но у жильцов есть запрос на обсуждение самых разных тем. Создание удобного инструментария для этого не в разрозненных мессенджерах, а прямо на площадке «Электронного дома» поможет жильцам дома в создании «живой» площадки для общения, — сказал парламентарий.

При этом Козлов отметил важность приватности данного чата. По его словам, там должны общаться исключительно собственники жилья, сообщает агентство городских новостей «Москва».

8 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о появлении общедомового чата в приложении «Электронный дом Москва». Глава города напомнил, что платформа «Электронный дом» запустилась полтора года назад.

Помимо этого, заместитель мэра Наталья Сергунина сообщила, что в 2022 году платформу «Электронный дом» ожидает ряд обновлений. В частности, разработчики собираются усовершенствовать систему отправки обращений граждан в Мосжилинспекцию, Фонд капитального ремонта, префектуры и управы.

По ее словам, подобные инициативы дополнительно упростят взаимодействие с этими организациями.

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