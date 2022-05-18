Стали известны подробности задержания бойца ММА Магомедова

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Заявление в полицию на бойца ММА Асхаба Магомедова и его друга написала мама пострадавшего — несовершеннолетнего гражданина. Спортсмен задержан и подозревается в вымогательстве денежных средств за нераспространение информации, позорящей школьника и его близких.

Подросток продавал одежду в интернете. На одно из объявлений откликнулась подруга Магомедова — она решила купить люксовые туфли. Однако после того как женщина получила товар, стало понятно, что туфли неоригинальные.

Подруга бойца ММА сообщила об этом спортсмену, и тот вместе с 32-летним другом Николаем решили разобраться с продавцом. Они начали звонить подростку и требовать деньги — полмиллиона рублей. Тогда мама несовершеннолетнего написала заявление в правоохранительные органы, передает Telegram-канал «112».

Магомедова задержали в среду, 18 мая, в день рождения спортсмена. Он находился в отеле вместе со стримером Некоглаем, с которым недавно попал в ДТП. В отношении бойца ММА возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».