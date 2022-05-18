Новый технопарк возведут на северо-востоке столицы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северный Карта всех событий

Новый технопарк появится в районе Северный. Столичный департамент городского имущества выделит для этого более 14,4 гектара земли. Об этом в среду, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Участок под проектирование и создание технопарка с распределительным центром на территории района Северный получит компания «Фармстандарт». Общая площадь застройки составит 109 тысяч квадратных метров, — сказал он.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что технопарк появится в течение пяти лет.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что распределительный центр технопарка поможет в выстраивании логистики. Он обеспечит доступность выпускаемых лекарственных средств и их своевременное появление в аптеках и больницах, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 мая заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на месте бывшей промышленной территории «Октябрьское поле» появится технопарк. Он будет рассчитан на 600 рабочих мест.