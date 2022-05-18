Строительство ледовой арены «Кристалл» в «Лужниках» завершат до конца года
Специалисты завершат строительство ледового дворца «Кристалл» на территории комплекса «Лужники» до конца 2022 года. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
— Строительство ледового дворца «Кристалл» с двумя ледовыми аренами на территории олимпийского комплекса «Лужники» вступило в завершающую стадию. Общая строительная готовность объекта — 80 процентов. Выполнены монолитные и фасадные работы, обустроена кровля, закрыт тепловой контур. На данный момент ведется внутренняя отделка и завершаются работы по инженерным сетям. Строительные работы на объекте планируется закончить в этом году, — заявил Левкин.
Ледовый дворец строится за счет внебюджетных средств. В «Кристалле» будут проводиться тренировки и различные спортивные соревнования для профессионалов и любителей по таким видам спорта, как хоккей и фигурное катание. Помимо этого, на территории комплекса обустроят фитнес-клуб, бассейн и спа-комплекс. Для посетителей арены оборудуют трибуну на 249 мест, кафе на 150 мест с видом на ледовые поля и лаунж-зону на 25 мест, передает агентство городских новостей «Москва».
До этого сообщалось, что в Москве до конца года построят четыре ледовые арены. Помимо «Кристалла», в список вошли спортивный учебно-тренировочный комплекс Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Тропарево-Никулине, спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка» и ледовый дворец спортивной школы.