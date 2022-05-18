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Скейт-парк построят на окраине Битцевского леса

Георгий Соланович
Город
Скейт-парк построят на окраине Битцевского леса
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Центральное Карта всех событий

Специалисты в рамках работ по сохранению и восстановлению природной территории Битцевского леса на площади создаваемого рекреационного центра «Двор в лесу» начали работы по устройству скейт-парка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 18 мая.

Рекреационный центр войдет в состав буферной зоны вокруг лесопарка, благодаря которой нагрузка на центральную часть Битцы уменьшится. Зона для занятий спортом станет местом встреч молодежи.

— Территория площадью чуть более одного гектара была занята гаражно-строительным кооперативом, который вплотную примыкал к зеленой зоне и жилой застройке в районе дома два по улице Айвазовского. Вместо неприглядных, портящих вид и загрязняющих территорию гаражей будет создан локальный рекреационный центр «Двор в лесу», в котором появится инфраструктура для активных занятий спортом, а сам участок вновь станет частью парка, — отметил заместитель главы департамента капитального ремонта города Сергей Мельников.

На данный момент ведутся подготовительные работы. Общая площадь скейт-парка составит около 2400 квадратных метров, на нем можно будет проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса, а новичкам — делать первые шаги в этом виде спорта.

Помимо скейт-парка, на территории оборудуют площадку с тренажерами и установят лавочки и урны. Рядом специалисты создадут парковку более чем на 60 машино-мест, а прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

5 мая сообщалось, что в Битцевском лесу оборудуют четыре скейт-парка и два памп-трека. Они появятся на территориях четырех рекреационных центров.

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