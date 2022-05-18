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Двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Махачкале

Полина Долганова
Происшествия
Двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Махачкале
Фото: moscow-live

Двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в дагестанской Махачкале. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В ведомстве отметили, что режим был введен на территории Ленинского района города по причине угрозы теракта на энергетическом объекте. В результате операции двое бандитов, планировавших преступление, были устранены, передает ТАСС.

18 мая на территории Ленинского района Махачкалы в Дагестане ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по республике. Режим введен на территории района с 02:45 среды, 18 мая.

11 апреля повышенный уровень террористической опасности ввели в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Тогда власти региона рекомендовали жителям воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей и всегда носить с собой документы.

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