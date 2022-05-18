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В Москве пройдет день инвестора для EdTech-компаний

Георгий Соланович
Город
В Москве пройдет день инвестора для EdTech-компаний
Фото: Pixabay

На площадке Агентства инноваций Москвы «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 19 мая пройдет день инвестора «Технологии для развития человеческого капитала» для компаний, задействованных в сфере HR и школьного, среднего и дополнительного образования. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 18 мая.

— Мероприятие поможет представителям технологических компаний актуализировать свои практические знания в соответствии с последними трендами на образовательном и HR-рынках, — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Принять участие в мероприятии смогут компании с уже готовыми проектами. Примечательно, что организаторы выберут 20 предприятий, которые смогут бесплатно представить свой проект на одной из двух сессий.

Кроме того, в программу дня инвестора входит форсайт-сессия «Инвестиции и стратегические партнерства в новых условиях», а также питч-сессии на темы «Новые технологии и сервисы в области общего и дополнительного образования» и «Оценка компетенций и профессиональное развитие». После каждого мероприятия запланированы дискуссии, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в мае в столичном клубе Business Update для молодых предпринимателей запустят новый формат встреч — инвестиционные гостиные. Первое мероприятие — «Мастермайнд Business Update» — пройдет 30 мая на площадке «Старт Хаб» с 18:30 до 21:00. Участники обменяются опытом и помогут друг другу в достижении личных и бизнес-целей.

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