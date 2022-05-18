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В народном календаре дата получила названия Иов-огуречник, Иов-горошник, россеник, белые горохи. Православная церковь 19 мая почитает праведника Иова Многострадального.

Запрещается в этот день ссориться и конфликтовать с родными и близкими людьми. Семейный скандал приведет к большим бедам в доме, это может закончиться плохо для всех родственников.

Запрещается в этот день без дела сидеть, особенно нельзя на кровати лежать, в противном случае можно все бока отлежать, после чего они будут болеть еще очень долго. Этот день лучше проводить в полезном труде, в таком случае он принесет прекрасный результат, и подарит удачу и благополучие.

Приметы погоды:

Если в этот день погода ясная, то урожай огурцов будет отменный.

Большая роса — к урожаю огурцов.

Много росы утром — к хорошей погоде, нет росы — будет дождь.

Птицы весело щебечут — в ближайшие дни будет хорошая погода.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чем особенно опасны семейные скандалы 19 мая

Именины отмечают: Василий, Денис, Иван, Илларион, Михаил.