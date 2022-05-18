В Петербурге появился новый футбольный стадион

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Петербургский футбольный клуб «Звезда» открывает собственный стадион, сообщает издание «Невские новости».

Главный тренер женской команды «Звезды» Иван Канаев рассказал, что новая футбольная арена появилась в Приморском районе города на Полевой Сабировской улице. Здесь было создано поле размером 90 на 60 метров с искусственным газоном, профессиональным освещением и комфортными раздевалками.

Торжественная церемония открытия нового стадиона пройдет 19 мая. Мероприятие начнется с матча футбольного клуба «Звезда» против сборной детско-юношеских команд клуба в формате «11 на 22». После этого пройдет матч между командами руководства футбольного клуба «Звезда» и сборной правительства Петербурга. Для детей и взрослых состоится автограф-сессия с участием известных футболистов.

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса «Авангард» на востоке столицы. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.