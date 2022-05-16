Благоустройство территории спорткомплекса «Авангард» началось в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса «Авангард» на востоке столицы. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
— В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь, — сказал он.
Заммэра добавил, что на данный момент специалисты проводят работы по устройству кабельной канализации и проектируют системы водостока с устройством смотровых и дождевых колодцев.
Помимо этого, проводятся работы по восстановлению стадиона: обновление покрытия, оборудование его подогревом и так далее.
Бирюков отметил, что при разработке проекта благоустройства постарались учесть интересы жителей всех возрастов. Таким образом, будут оборудованы две игровые площадки для детей, спортивная зона и фитнес-зона со специальными тренажерами.
На территории спорткомплекса установят 55 велопарковок, кафе и павильоны проката. За освещение будет отвечать 170 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками. Помимо этого, появится «сухой» фонтан из 150 струй.
До этого Бирюков рассказал о старте работ по благоустройству на Волоколамском шоссе. По его словам, работы позволят превратить дорогу в «шоссе комфортной пересадки».