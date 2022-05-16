Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Благоустройство территории спорткомплекса «Авангард» началось в Москве

Александр Афонин
Город
Благоустройство территории спорткомплекса «Авангард» началось в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса «Авангард» на востоке столицы. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент специалисты проводят работы по устройству кабельной канализации и проектируют системы водостока с устройством смотровых и дождевых колодцев.

Помимо этого, проводятся работы по восстановлению стадиона: обновление покрытия, оборудование его подогревом и так далее.

Бирюков отметил, что при разработке проекта благоустройства постарались учесть интересы жителей всех возрастов. Таким образом, будут оборудованы две игровые площадки для детей, спортивная зона и фитнес-зона со специальными тренажерами.

На территории спорткомплекса установят 55 велопарковок, кафе и павильоны проката. За освещение будет отвечать 170 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками. Помимо этого, появится «сухой» фонтан из 150 струй.

До этого Бирюков рассказал о старте работ по благоустройству на Волоколамском шоссе. По его словам, работы позволят превратить дорогу в «шоссе комфортной пересадки».

Петр Бирюков Благоустройство Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте