В Москве начался прием заявок на конкурс технологий для рынка труда

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В Москве начался прием заявок на конкурс Social Tech Challenge 2022, ориентированный на технологии для рынка труда. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 18 мая.

Участники конкурса получат экспертную оценку своих проектов, а финалистам мероприятия дадут возможность провести пилотные испытания. Победители Social Tech Challenge 2022 представят проекты потенциальным инвесторам и партнерам.

— Конкурс охватывает самые приоритетные для конечных заказчиков направления на цифровом рынке труда. Это рекрутмент и оценка сотрудников HR-Tech, профессиональное образование и переквалификация EdTech, технологии и продукты для дистанцирования бизнес-процессов Digital Office и повышения продуктивности работников. Принять участие в конкурсе могут компании на любой стадии реализации проекта, — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

По его словам, предпочтение будет отдано проектам в сфере импортозамещения. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на площадке Агентства инноваций Москвы «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 19 мая пройдет день инвестора «Технологии для развития человеческого капитала» для компаний, задействованных в сфере HR и школьного, среднего и дополнительного образования.