Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российский риелтор предсказал снижение цен на недвижимость летом

Ирина Игнатенко
Общество
Российский риелтор предсказал снижение цен на недвижимость летом
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В России летом ожидается снижение цен на недвижимость из-за снижения платежеспособного спроса. Об этом рассказал вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, грядущее снижение цен связано со снижением платежеспособности россиян. Эксперт отметил, что в апреле было выдано в три раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте.

— Отсутствие интереса к ипотечному кредитованию неизбежно приведет к тому, что спрос будет и дальше снижаться. Большинство аналитиков прогнозируют, что с лета будет снижение цен, связанное со снижением платежеспособного спроса, — отметил он в комментарии НСН.

Эксперт добавил, что для снижения себестоимости жилья есть только один выход — снижение стоимости земельных участков под строительство. Если местные власти хотят сохранить темпы строительства хотя бы на прежнем уровне, им необходимо будет взаимодействовать с инвесторами и девелоперами и продавать земельные участки дешевле.

Сейчас не самое удачное время для продажи недвижимости: из-за высоких ставок по ипотеке спрос значительно снизился. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Цены Жилье Ипотека
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте