Российский риелтор предсказал снижение цен на недвижимость летом

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В России летом ожидается снижение цен на недвижимость из-за снижения платежеспособного спроса. Об этом рассказал вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, грядущее снижение цен связано со снижением платежеспособности россиян. Эксперт отметил, что в апреле было выдано в три раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте.

— Отсутствие интереса к ипотечному кредитованию неизбежно приведет к тому, что спрос будет и дальше снижаться. Большинство аналитиков прогнозируют, что с лета будет снижение цен, связанное со снижением платежеспособного спроса, — отметил он в комментарии НСН.

Эксперт добавил, что для снижения себестоимости жилья есть только один выход — снижение стоимости земельных участков под строительство. Если местные власти хотят сохранить темпы строительства хотя бы на прежнем уровне, им необходимо будет взаимодействовать с инвесторами и девелоперами и продавать земельные участки дешевле.

Сейчас не самое удачное время для продажи недвижимости: из-за высоких ставок по ипотеке спрос значительно снизился. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.