Эндокринолог назвала ужин, который поможет похудеть

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какие блюда нужно есть на ужин, чтобы похудеть.

Врач объяснила, что на ужин необходим полноценный прием пищи, а его замещение, например, кефиром ведет к инсулинорезистентности и набору веса, так как из-за кисломолочного продукта поднимается уровень инсулина. Кефир будет эффективно пить вечером при наборе веса.

— Второе главное заблуждение — есть только овощи на ужин. Это продукт, богатый клетчаткой, который улучшает перистальтику кишечника. Но это легкая пища, которая не дает полноценного чувства сытости. Ночью для снижения веса нужна выработка двух гормонов: мелатонина и гормона роста, который вырабатывается из белка. Если мы его не получили от продуктов, то получим его из мышц, а тело станет дряблым, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Чтобы был сохранный гормональный фон и шел процесс жиросжигания, вечером в организм должен поступить белок: кусок курицы, индейки, кальмара или рыбы. К такому горячему нужно добавить клетчатку в виде салатов из некрахмалистых овощей. При этом есть только белковую пищу нельзя, так как желудку будет тяжело это переварить без овощей. Также врач рекомендует отказаться от соленых продуктов, которые будут задерживать вес, а также от соусов, в составе которых есть сахар, мука и другие быстрые углеводы.

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