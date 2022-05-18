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В Подмосковье нанесут разметку почти на 13,5 тысячи пешеходных переходов

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье нанесут разметку почти на 13,5 тысячи пешеходных переходов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В конце апреля в Московской области приступили к восстановлению разметки. Завершить работы планируют до начала августа. За это время разметку планируют обновить на 13,5 тысячи пешеходных переходов и более 25 тысяч километров линейной разметки на проезжей части, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что в работе применяются современные высококачественные материалы отечественных производителей — дорожные эмали, холодный и горячий пластик. Подбирать красящее вещество будут в зависимости от категории дороги, интенсивности движения и вида разметки.

Больше всего пешеходных переходов на муниципальной дорожной сети обновят в Химкинском округе — около 470, а также в Подольском (430) и Люберецком (примерно 420).

В этом году ЦОДД переразметит 67 участков дорог в Москве. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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