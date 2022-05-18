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Портал «Наш город» открыл пять новых тем для жителей ТиНАО

Александр Афонин
Город
Портал «Наш город» открыл пять новых тем для жителей ТиНАО
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На портале «Наш город» появилось пять новых тем для жителей Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО). Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Раздел «Поврежденные лестницы» поможет сообщить о дефектах на ступенях, перилах и лестничных проемах. Тема «Некачественное содержание подвальных и чердачных помещений» посвящена информации об открытых входах в подвал и чердак, а также повреждениям внутри этих помещений.

Для сообщений о неисправности конструктивных элементов крыши открыта тема «Повреждение кровли». О неработающих доводчиках, ручках и петлях в подъезде можно сообщить в теме «Неисправность/повреждение дверей в местах общего пользования многоквартирного дома», передает официальный сайт мэра Москвы.

15 мая стало известно, что библиотеки записали восемь аудиогидов по поселкам и деревням, расположенным на территории Троицкого и Новомосковского округов, в честь юбилея самых молодых округов города. Аудиозаписи будут публиковать на странице объединения культурных центров ТиНАО в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш Город» Троицкий административный округ (ТАО) Новомосковский административный округ (НАО)
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