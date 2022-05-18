Ландшафтный дизайнер рассказала, какие растения не стоит держать дома

Фото: Unsplash

Какие растения могут портить отдых, а какие действительно опасны для здоровья, рассказала ландшафтный дизайнеру, специалисту по фэншуй и лечебному дизайну Ольге Вороновой.

По словам дизайнера, опасным растением можно назвать диффенбахию. Сок этого растения ядовит, поэтому его не стоит держать в квартирах, где есть маленькие дети.

Специалист отметила, что в спальне нельзя ставить растения с активной энергетикой, так как это будет отрицательно сказываться на качестве сна. В спальне стоит размещать фикусы, антуриумы, юкку и пальмы. Для этой комнаты стоит выбрать хлорофитум, особенно если там есть компьютер или телевизор, так как это растение поглощает электромагнитную энергию. Также для спальни подойдет герань, гибискус, комнатный клен.

Также не стоит выращивать дома вьющиеся растения.

— Все, что вьющееся, действительно, откровенный вампир. Там, где человек активно работает и отдыхает, лучше вьюнков не ставить. В ночное время они могут с человека забирать энергию. Поэтому вьюнки хороши в саду, — отметила эксперт в комментарии МИР 24.

О том, как помочь комнатным цветам пережить весеннее пробуждение, рассказала агроном ГБУ «Озеленение» Анна Корчагина.