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Неиспользуемый корпус Измайловской детской больницы снесли на востоке Москвы

Георгий Соланович
Город
Неиспользуемый корпус Измайловской детской больницы снесли на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров
Верхняя Первомайская, вл. 48, стр. 4 Карта всех событий

Лабораторно-диагностический корпус Измайловской детской клинической больницы, который не был введен в эксплуатацию после завершения строительства в 2012 году из-за несоответствия нормативам, снесли на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы в среду, 18 мая.

— На улице Верхняя Первомайская, владение 48, строение четыре, демонтировали лабораторно-диагностический корпус Измайловской детской городской клинической больницы. Работы по строительству данного объекта были начаты в 2008 году, однако в 2012 году он не принят в эксплуатацию из-за несоответствия результатов лабораторных исследований строительных материалов, использованных при его строительстве, действующим нормативным требованиям, — заявил глава ведомства Сергей Левкин.

По его словам, решение о сносе проблемного объекта было принято в декабре 2020 года. В марте 2022-го здание демонтировали, а территорию привели в надлежащее состояние, передает агентство городских новостей «Москва».

26 апреля сообщалось, что в районе Марьина Роща демонтировали объект незавершенного строительства. Так, было снесено здание аптечного склада. Работы по возведению объекта начались в 1993 году и были приостановлены в 1999 году.

Снос Больницы Район Восточное Измайлово
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