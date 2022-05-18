ТПУ «Царицыно» займет почти 10 гектаров территории после реконструкции

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Транспортно-пересадочный узел «Царицыно» после реконструкции займет территорию площадью более 10 гектаров. Об этом в среду, 18 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, станция «Царицыно» на данный момент сильно загружена. Ежедневно ей пользуется на несколько десятков тысяч человек больше, чем соседними станциями.

— Масштабное обновление этого важного транспортного узла сильно облегчит жизнь и местным жителям, и пассажирам общественного транспорта, которые пересаживаются с одного вида транспорта на другой, — рассказала Княжевская.

Общая площадь нового объекта составит около 23 тысяч квадратных метров. В рамках проекта по реконструкции появится новый выход из одноименной станции метро, который облегчит доступ к парку.

Специалисты обновят остановки общественного транспорта и их расположение. Помимо этого, будет организовано две парковки.

На территории станции МЦД появится современный пассажирский терминал общей площадью порядка 2,4 тысячи квадратных метров.

Для маломобильных граждан проектом предусмотрена установка лифтов для доступа на платформы, устройство касс с пониженным кассовым окном, а также направляющих тактильных полос, установка санузлов.

Проект планировки ТПУ «Царицыно» был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. В рамках проекта будет создан новый городской вокзал европейского уровня.