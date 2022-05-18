Инфекционист сообщил, что «неизвестная лихорадка» из КНДР не угрожает россиянам

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Эпидемия «неизвестной лихорадки» в Северной Корее быстро нарастает. Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, сможет ли вирус добраться до России.

По словам эксперта, «неизвестная лихорадка» может являться обычным коронавирусом, который пришел в Северную Корею из соседнего Китая.

— Там COVID идет, рядом Китай. У них связи довольно тесные. Скорее всего, в КНДР будут все прививаться, — рассказал эксперт в комментарии Nation News.

По словам врача, распространение вируса из Северной Кореи в Россию маловероятно. Малышев подчеркнул, что угрозы для россиян этот вирус не принесет, так как КНДР изолирована от остальных государств. Кроме того, местные власти принимают меры, чтобы остановить рост заражения.

Накануне Всемирная организация здравоохранения направила запрос властям КНДР с просьбой поделиться данными о вспышке лихорадки и предложением о предоставлении помощи. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Северокорейские врачи зафиксировали свыше 1,4 миллиона случаев заражения, передает ФАН.

Одной из причин вспышки COVID-19 в Северной Корее может быть открытие торговых границ с Китаем. Об этом рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Александр Жебин.