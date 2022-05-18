Столичного бизнесмена задержали за мошенничество с недвижимостью на 18 миллионов рублей

Фото: tambov.gov.ru

Столичный предприниматель задержан по подозрению в мошенничестве на 18 миллионов рублей. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в полицию с заявлением обратился представитель одного из городских учреждений. Он рассказал, что генеральный директор коммерческой компании незаконно завладел недвижимостью, принадлежащей городу.

Выяснилось, что организация заключила с фирмой злоумышленника контракт о передаче в собственность нежилого помещения в центре столицы. По условиям договора предприниматель обязывался заплатить в городской бюджет более 18 миллионов рублей в течение трех лет с момента заключения сделки.

Однако подозреваемый не выплатил требуемую сумму.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант находится под домашним арестом.

— В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех фактов незаконной деятельности, а также соучастников противоправной схемы, — резюмировал Васенин.

Накануне, 17 мая, стало известно, что в Егорьевске перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в крупном мошенничестве. Мужчина украл из бюджета Московской области почти семь миллионов рублей.