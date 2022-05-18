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Анастасия Ракова: Павильоны «Здоровая Москва» за неделю посетили более 20 тысяч москвичей

Александр Афонин
Город
Анастасия Ракова: Павильоны «Здоровая Москва» за неделю посетили более 20 тысяч москвичей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За первую неделю работы павильонов «Здоровая Москва» их посетило более двадцати тысяч человек. Об этом в среду, 18 мая, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Неделю назад в городских зонах отдыха начали работу 46 павильонов «Здоровая Москва». Уже сейчас можно говорить об их востребованности — на сегодня более двадцати тысяч москвичей проверили свое здоровье в парках, — сказала она.

Заммэра отметила, что в павильонах появилась расширенная программа обследований. Она включает в себя более 11 исследований, которые направлены на выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.

Для прохождения диспансеризации жителям столицы необходимо заполнить базовую анкету или анкету для переболевших COVID-19. В целях экономии времени это можно сделать заранее в электронной медкарте, передает агентство городских новостей «Москва».

Об открытии павильонов «Здоровая Москва» 11 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, каждый желающий в течение часа может пройти бесплатное обследование.

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