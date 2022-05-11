Собянин объявил о начале работы павильонов «Здоровая Москва» в парках столицы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столичных парках открылись 46 летних павильонов «Здоровая Москва». Об этом в среду, 11 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Москве сложилась хорошая традиция: летом в парках открываются павильоны «Здоровая Москва». В этом году тоже открылись 46 павильонов, в которых можно пройти диспансеризацию, обследование. <...> Сегодня новая задача стоит перед павильонами: в первую очередь провести диспансеризацию тех, кто переболел COVID-19. Это 2,5 миллиона москвичей, — отметил Собянин.

Мэр города отметил, что все, кто не очень хорошо себя чувствует, могут в течение часа пройти бесплатное обследование в павильонах. Особое внимание в этом году будет уделено диспансеризации переболевших коронавирусной инфекцией граждан. В павильонах «Здоровой Москвы» горожанам предоставят возможность пройти лабораторные и инструментальные исследования, а также проверить свое моральное здоровье.

Все павильоны работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Предварительная запись не требуется, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в России спала, однако не ушла полностью, в настоящее время COVID-19 в стране болеют свыше 100 тысяч человек.