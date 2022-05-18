Новые квартиры в Южном Тушине получат 330 участников программы реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сходненская улица, дом 12, корпус 1 Карта всех событий

В столичном районе Южное Тушино 330 горожан — участников программы реновации начинают переезжать в новые квартиры. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Жители трех домов, проживающие в пешей доступности от новостройки, в скором времени отпразднуют новоселье в рамках реализации программы реновации. На месте расселяемых домов 5 и 5а на улице Новопоселковой и дома 42 на Сходненской улице будут организованы территории для волнового переселения жителей, — уточнил глава департамента.

По его словам, на первом этаже новостройки на Сходненской улице будет работать центр информирования по переселению. Примечательно, что всем участникам программы реновации доступна бесплатная помощь грузчиков, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице 189 новостроек введено в эксплуатацию с начала реализации программы реновации. Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что благодаря программе более 85 тысяч москвичей переедут в новые современные квартиры. Общая площадь домов составляет 2,5 миллиона квадратных метров.