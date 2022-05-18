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Андрей Бочкарев: ТПУ появится вблизи станции «Нагатинский затон» БКЛ метро

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: ТПУ появится вблизи станции «Нагатинский затон» БКЛ метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Вблизи станции «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будет сформирован транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 18 мая.

— Началось обустройство городской территории, прилегающей к станциям восточного участка БКЛ. После окончания работ будет сформирована единая комфортная для пассажиров инфраструктура, включающая в себя подземный и наземный транспорт, — рассказал он.

Заммэра добавил, что в рамках проекта планируется строительство разворотного дорожного кольца для наземного транспорта. Помимо этого, специалисты построят внутриквартальный проезд и обустроят пешеходное пространство у выхода из метро.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что ведомство уже выдало разрешение на первый этап строительства ТПУ. По его словам, прилегающая к транспортному узлу будет также благоустроена.

До этого Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. По его словам, специалисты завершили около 30 процентов работ.

Строительство Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Андрей Бочкарев
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