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Трубу с горячей водой разорвало на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Трубу с горячей водой разорвало на юго-востоке Москвы
Фото: Telegram / Новости Москвы

В столичном районе Марьино прорвало трубу с горячей водой. Об этом стало известно в среду, 18 мая.

Видео с места происшествия на Новочеркасском бульваре опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах видно, что проезжая часть залита водой, а понизу стелется густой пар.

Видео: Telegram / Новости Москвы

На данный момент причины аварии и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне, 17 мая, в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах разорвался ручной противотанковый гранатомет. Подробнее об этой истории — в материале «ВМ».

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