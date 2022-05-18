Трубу с горячей водой разорвало на юго-востоке Москвы

Фото: Telegram / Новости Москвы

В столичном районе Марьино прорвало трубу с горячей водой. Об этом стало известно в среду, 18 мая.

Видео с места происшествия на Новочеркасском бульваре опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах видно, что проезжая часть залита водой, а понизу стелется густой пар.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Новости Москвы

На данный момент причины аварии и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне, 17 мая, в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах разорвался ручной противотанковый гранатомет. Подробнее об этой истории — в материале «ВМ».