РПГ в багажнике: что известно о взрыве боеприпаса в Мытищах

Фото: Telegram / Топор Live

Во вторник, 17 мая, в городе Мытищи на территории Московской области прогремел взрыв. Позже выяснилось, что взорвался противотанковый гранатомет, лежавший в багажнике автомобиля, припаркованного у жилого дома. Как боеприпас оказался там и кто виноват в произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Ручной противотанковый гранатомет

Инцидент произошел на парковке около жилого дома на улице Крупской в Мытищах днем 17 мая. На обычной автомобильной парковке взорвался ручной противотанковый гранатомет.

Как рассказал источник «ВМ», знакомый с ситуацией, согласно предварительным данным, взрыв произошел в результате детонации боеприпаса. Также в багажнике были обнаружены предметы, похожие на армейские ручные гранатометы.

Фото: Telegram / Топор Live

— Предположительно, это оружие шведского производства — модель АТ4, — заключил собеседник «ВМ».

Известно также и то, что в результате пострадали двое находившихся поблизости мужчин. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Момент взрыва РПГ попал на камеры видеофиксации. На кадрах отчетливо видно, что мужчины стоят очень близко к багажнику.

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Как боеприпас оказался в Мытищах?

По предварительным данным, владелец машины В. Ковтыков занимался поставками гуманитарной помощи в Донбасс. Оттуда он мог привезти ручную противотанковую гранату.

По данным СМИ, Ковтыков является начальником отдела собраний собственников в муниципальном унитарном предприятии «Жилищное хозяйство» в Мытищах. Второй пострадавший — его коллега.

1/4 Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 2/4 Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 3/4 Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 4/4 Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Но оставался вопрос: зачем ему понадобился боеприпас? Тот самый коллега, пострадавший вместе с ним от взрыва, увлекался компьютерными играми-стрелялками, передает Mash. И он (Ковтыков — прим. «ВМ»), вероятно, решил продемонстрировать товарищу настоящее оружие, прихваченное с собой в качестве трофея из ДНР.