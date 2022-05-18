«Невозможно»: Хабенский высказался об отмене русской культуры

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Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что запрет на русскую культуру можно ввести на официальном уровне, однако отменить ее невозможно.

По его словам, без композитора Петра Ильича Чайковского на свете не было бы других профессионалов в сфере музыки, которые впитывали знания от своего предшественника.

Хабенский добавил, что культура требует диалога и строится на взаимном обогащении.

— На мой взгляд, русскую культуру можно запретить лишь официально... Но отменить практически невозможно, — цитирует артиста РИА Новости.

Недавно народная артистка Советского Союза Алиса Фрейндлих высказалась о ситуации с массовым отъездом российских звезд из страны. Именитая актриса предположила, что знаменитости уезжают за границу из-за неуверенности в своем будущем. По мнению Фрейндлих, происходящие на российской сцене изменения можно сравнить с ремонтом в квартире. Пока он продолжается, все недовольны, однако после завершения работ хочется снова жить в этом помещении.