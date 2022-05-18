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Дептранс напомнил о начале весеннего велофестиваля

Александр Афонин
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Дептранс напомнил о начале весеннего велофестиваля
Фото: Pixabay
Россия, Москва, проспект Академика Сахарова Карта всех событий

В Москве 21 мая состоится весенний велофестиваль, участниками которого могут стать все желающие. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Весенний велофестиваль уже через три дня, — говорится в сообщении.

Старт заезда назначен на 13:00. Помимо этого, с 12:00 до 16:00 будет работать стартовый городок с различными мероприятиями.

Для гостей фестиваля запланированы выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта Москвы, выступление ансамблей, турниры по воркауту и граффити, мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров, фуд-корт и многое другое.

Сбор участников пройдет на проспекте Академика Сахарова со стороны улицы Маши Порываевой, передает дептранс.

Также стало известно, что несколько столичных улиц в центре города перекроют для движения транспорта с 20 по 21 мая в связи с проведением весеннего велофестиваля. Ограничения коснутся проспекта Академика Сахарова, Садового кольца, улиц Маши Порываевой, Каланчевской и Мясницкой.

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