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Собянин рассказал о планах на строительство дорог в ТиНАО

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о планах на строительство дорог в ТиНАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

До конца 2023 года правительство столицы профинансирует строительство еще 150 километров дорог в Новой Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 18 мая.

— С момента присоединения к Москве новых территорий построили в ТиНАО больше 300 километров дорог к общественно-деловым центрам и жилым кварталам, — рассказал он.

Всего в рамках создания транспортного каркаса Новой Москвы до конца 2024 года планируется построить более 500 километров дорог.

Всего в Троицком и Новомосковском округах специалисты создали более 300 километров дорог. В рамках работ были устроены удобные съезды на городские магистрали, автобусные остановки, пешеходные переходы.

Для комфорта и удобства горожан были установлены шумозащитные экраны и благоустроены прилегающие территории.

Город продолжит развивать инфраструктуру Московских центральных диаметров (МЦД), а также строительство новых станций метро, отметил мэр столицы в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин представил новшества навигационного сезона на Москве-реке 2022 года. В городе появятся новые удобные экскурсионные прогулочные маршруты.

Сергей Собянин Дороги Троицкий административный округ (ТАО)
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