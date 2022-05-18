Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пушилин сообщил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин сообщил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут
Фото: glava-lnr.info

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. Об этом он сказал в среду, 18 мая.

По его словам, на месте комбината может появиться технопарк или парковая зона. При этом Металлургический завод имени Ильича в городе было решено восстановить, добавил Пушилин.

Он уточнил, что около 60 процентов зданий в Мариуполе необходимо будет снести.

— Специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы по водоснабжению и прочие, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город, — отметил глава ДНР.

Он подытожил, что город будет восстановлен на 100 процентов, передает ТАСС.

За последние 24 часа с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сложили оружие 694 военных из состава сил армии Украины. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Министерстве обороны России. В общей сложности за период с 16 мая оружие сложили 959 человек из числа тех, кто оставался заблокирован на территории предприятия.

Украина Спецоперации Денис Пушилин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте