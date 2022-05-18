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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. Об этом он сказал в среду, 18 мая.

По его словам, на месте комбината может появиться технопарк или парковая зона. При этом Металлургический завод имени Ильича в городе было решено восстановить, добавил Пушилин.

Он уточнил, что около 60 процентов зданий в Мариуполе необходимо будет снести.

— Специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы по водоснабжению и прочие, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город, — отметил глава ДНР.

Он подытожил, что город будет восстановлен на 100 процентов, передает ТАСС.

За последние 24 часа с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сложили оружие 694 военных из состава сил армии Украины. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Министерстве обороны России. В общей сложности за период с 16 мая оружие сложили 959 человек из числа тех, кто оставался заблокирован на территории предприятия.