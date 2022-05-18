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Минобороны России сообщило о почти 700 сдавшихся военных на «Азовстали» за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны России сообщило о почти 700 сдавшихся военных на «Азовстали» за сутки
Фото: shutterstock

За последние 24 часа с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сложили оружие 694 военных из состава сил армии Украины. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

В общей сложности за период с 16 мая оружие сложили 959 человек из числа тех, кто оставался заблокирован на территории предприятия, передает РБК.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненых украинских военных доставляют в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.

Несколькими днями ранее батальон «Восток» сил Донецкой народной республики обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе для того, чтобы набрать воду из реки. При блокировке тоннеля войска ДНР уничтожили одного украинского солдата, еще один получил ранение.

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