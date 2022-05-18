Двое мужчин спровоцировали ДТП, чтобы ограбить водителя

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Два злоумышленника спровоцировали ДТП на МКАД и обокрали машину пострадавшего. Об этом в среду, 18 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники выслеживали автомобиль 35-летнего иностранца. На МКАД они обогнали его на двух машинах и резко затормозили, чем спровоцировали аварию.

Затем они кувалдами разбили окна автомобиля потерпевшего и похитили его сумку с документами и деньгами. Свои автомобили при этом они бросили и скрылись в лесополосе.

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— Злоумышленники располагали информацией о том, что на этот день была запланирована перевозка крупной суммы наличных денег. Однако обстоятельства изменились, и в результате добычей разбойников стали всего восемь тысяч рублей, — рассказала Волк.

Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать нападавших. Ими оказались двое безработных мужчин, один из которых ранее уже имел судимость на территории России за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Оба подозреваемых заключены под стражу.

16 мая стало известно об аресте организатора банды, обвиняемого по нескольким уголовным статьям. Группировка почти 18 лет занималась разбоем, убийствами и грабежом.