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Иван Ургант и Сергей Светлаков не появятся в новых «Елках»

Александр Афонин
Общество
Иван Ургант и Сергей Светлаков не появятся в новых «Елках»
Кадр из фильма «Елки новые»

Главных героев фильма «Елки» Ивана Урганта и Сергея Светлакова не будет в новой части франшизы. Об их возможном участии в проекте ничего не известно.

Отмечается, что фамилии актеров отсутствуют и на тарелке с именами всех членов съемочной группы и актерского состава, которую по традиции разбивают в начале съемок.

Пока известно, что участие в фильме примут Евгений Кулик, Виктория Агалакова, Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр.

В бригаде режиссеров будут Александра Лупашко, которая уже работала над предыдущей частью «Елок», и Сергей Наумов, режиссер сериала «Два», передает «Комсомольская правда».

До этого сообщалось, что телеведущий Иван Ургант может вернуться к работе над проектами в России, в частности принять участие в съемках новой части новогодней комедии «Елки». Актер был намерен отправиться на гастроли со сценической версией программы «Вечерний Ургант». Это не исключало вероятности вновь появиться в девятой части фильма, о начале съемок которой сообщила студия Bazelevs в социальных сетях.

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