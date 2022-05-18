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Мужчина убил соседа мачете в подмосковном Лыткарино. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, вечером 16 мая обвиняемый поругался со знакомым в подъезде многоквартирного дома на улице 5-ый микрорайон. В ходе ссоры он несколько раз ударил мужчину мачете.

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Это заметили жильцы дома. Они же вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей. Обвиняемый успел убежать в свою квартиру, но его задержали. Пострадавший скончался от полученных ранений, несмотря на оказанную помощь.

35-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне, 17 мая, житель Подмосковья зарезал москвича на детской площадке.