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Краснокнижного вальдшнепа обнаружили в Москве

Георгий Соланович
Город
Краснокнижного вальдшнепа обнаружили в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Специалисты Мосприроды обнаружили в комплексном заказнике «Зеленоградский» гнездо с яйцами вальдшнепа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду, 18 мая.

— На территории комплексного заказника «Зеленоградский» специалистами Мосприроды был замечен кулик вальдшнеп из семейства бекасовых, внесенный в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. А в районе озерно-болотного комплекса, в ближайших окрестностях заказника, во время мониторинга волонтеры Мосприроды обнаружили самочку вальдшнепа и гнездо с яйцами, — говорится в сообщении.

Вальдшнеп — крупная птица с прямым хвостом, длина пернатого варьируется от 33 до 38 сантиметров, размах крыльев — от 55 до 65 сантиметров. Гнездится птица на малодоступных участках земли, кладка обычно состоит из четырех яиц.

Специалисты Мосприроды призвали жителей при встрече с вальдшнепами не тревожить или пугать птицу. Иначе пернатый перестанет гнездиться в окрестностях города, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что еще один краснокнижный пернатый был замечен в заказнике «Лианозовский» и Битцевском леcу. Им оказался ястреб-перепелятник, птица занесена в Красную книгу Москвы.

Ястреб охотится из засады. Птица парит в воздухе, высматривая добычу. Сделав круг, она маскируется в листве деревьев.

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