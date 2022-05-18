Всю жизнь и творческие проекты Славы Полунина представили в «Манеже»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Выставка, посвященная творчеству народного артиста России Вячеслава Полунина, открылась в среду в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры в среду, 18 мая.

— Зрители познакомятся с фантастическими мирами, которые Полунин придумывал на протяжении творческого пути и продолжает придумывать до сих пор, — говорится в сообщении.

В этом году Полунин отмечает свой 72-й день рождения. Изначально выставку готовили к 70-летию артиста, однако из-за разыгравшейся пандемии коронавируса ее пришлось перенести на два года. На выставке будут представлены самые известные проекты известного актера.

Так, посетители выставки смогут побывать в пустыне, проверить свои силы в борьбе со снежной бурей и даже увидеть самое серьезное учебное заведение в мире — Академию дураков. Кроме того, один из залов будет полностью посвящен самому известному спектаклю Полунина — «Снежному шоу», которому уже почти 30 лет, передает ТАСС.

18 мая в Москве празднуется Международный день музеев. В честь этого события множество учреждений подготовили праздничную программу. Так, на ВДНХ простирается Музейный город. Он включает в себя 20 различных музеев и выставочных пространств, а также пять павильонов Содружества независимых государств.