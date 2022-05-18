Москвичам рассказали, как пройдет Международный день музеев в столице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

18 мая в столице празднуется Международный день музеев. В честь этого события множество учреждений подготовили праздничную программу.

К празднику приурочена акция «Я поведу тебя в музей». В ней примут участие более 150 городских школ и колледжей. Для жителей столицы всех возрастов подготовлено более 200 городских мероприятий.

Сегодня на ВДНХ простирается Музейный город. Он включает в себя 20 различных музеев и выставочных пространств, а также пять павильонов Содружества независимых государств. Гостей выставки ждут копии 23 000 объектов столицы, лекции об эволюции главной выставки страны.

21 мая стартует ежегодная акция «Ночь музеев». Такая дата выбрана для того, чтобы время проведения мероприятий было удобным как можно большему числу горожан. Посетителей акции ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству. Всего запланировано более 230 событий на 110 площадках.

16 мая в акции «Ночь музеев» принял участие музей Победы. В день проведения акции 17:00 до 22:30 вход в главное здание будет бесплатным.

Также в акции примет участие и Государственная Третьяковская галерея. Руководство музея приглашает всех желающих посетить приуроченные к ней мероприятия, временные выставки и постоянные экспозиции в Лаврушинском переулке, Новой Третьяковке и в малых музеях.