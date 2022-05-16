Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь в музее»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Лаврушинский переулок Карта всех событий

В рамках всероссийской акции «Ночь в музее» 21 мая пройдут мероприятия в Государственной Третьяковской галерее. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе галереи.

— Государственная Третьяковская галерея традиционно принимает участие во всероссийской акции «Ночь в музее» и приглашает всех желающих посетить приуроченные к ней мероприятия, временные выставки и постоянные экспозиции в Лаврушинском переулке, Новой Третьяковке и в малых музеях, — рассказали в пресс-службе.

В Новой Третьяковке пройдут концерт-лекция «Итальянская русская музыка», посвященный выставке «Генрих Семирадский. По примеру богов», и экскурсия по выставке «История российского дизайна. Избранное. 1917–2022».

А в историческом здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке откроется постоянная экспозиция и выставка-маршрут «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова». В Инженерном корпусе галереи гостей ждут выставка «Лики модерна», а также специальные кинопоказы.

Также в малых музеях Третьяковской галереи в рамках акции организаторы подготовили спецпроект «Приближение».

Посетить мероприятия смогут все желающие по бесплатным билетам, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, участники акции «Ночь в музее» в столице смогут посетить бесплатные тренировки в музеях в рамках специального проекта Sport and Art. Так, в парке искусств «Музеон» и в Галерее Ильи Глазунова пройдут тренировки по стретчингу для тех, кто стремится к гибкости и пластичности.

13 мая заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, какие мероприятия пройдут в Москве 21 мая в рамках ежегодной акции «Ночь в музее». Так, в 19:00 в Музее-заповеднике «Царицыно» начнется пешеходная экскурсия по дворцово-парковому ансамблю, в 20:30 в Государственном Дарвиновском музее горожане узнают, как зародился стрит-арт, а в 21:00 в Государственном музее Пушкина москвичи смогут посетить концерт «Музыкальный салон пушкинского времени».