Бесплатные тренировки пройдут в музеях Москвы в рамках акции «Ночь в музее»

Винзавод / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

Участники акции «Ночь в музее» в столице смогут посетить бесплатные тренировки в музеях в рамках специального проекта Sport and Art. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

Там уточнили, что в парке искусств «Музеон» и в Галерее Ильи Глазунова пройдут тренировки по стретчингу для тех, кто стремится к гибкости и пластичности.

Кроме того, в Измайловском кремле и центрах современного искусства «Винзавод» и «МАРС» пройдут занятия по йоге, которые проведут высококлассные тренеры от сети фитнес-клубов World Class. Также в парке искусств «Музеон» состоится массовый сайклинг от Music Cycle Festival.

Для участников акции подготовили две эксклюзивные экскурсии: самокатный исторический тур по олимпийскому комплексу «Лужники» в сопровождении специального аудиогида и по стадиону «Динамо».

Отмечается, что фасад главного здания «Винзавода» превратится в огромный экран, на котором можно будет поиграть в популярные спортивные игры, передает агентство городских новостей «Москва».

13 мая заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что в рамках ежегодной акции «Ночь в музее» 21 мая в столице пройдет более 230 мероприятий. Большая часть событий состоится с 19:00 до 00:00.