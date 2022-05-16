Музей Победы примет участие в акции «Ночь в музее»

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы примет участие во всероссийской акции «Ночь в музее» 21 мая. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что с 17:00 до 22:30 вход в главное здание будет бесплатным. Исключением станут экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

В рамках экспозиции «Подвиг Народа» в 17:05, 18:45 и 20:25 стартуют театрализованные иммерсивные экскурсии «Простые герои». Гости смогут увидеть исторически точно воссозданные декорации, а также игровые зарисовки, в которых артисты покажут «ожившие» портреты участков событий прошлого.

Организаторы подготовили специальную экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа», где посетители погрузятся в атмосферу военных лет и узнают, как спасали культурные ценности в грозные военные годы.

В 17:00 все желающие могут посетить практикум «Музейные профессии» и мастер-класс по актерскому мастерству, а в 18:00 — акцию «Ромашка Победы», которая пройдет в диорамах Музея Победы.

Кроме того, в здании пройдут концерты, подготовленные Академическим хором русской песни радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра и Академии Хорового искусства имени В. С. Попова.

Также в рамках всероссийской акции «Ночь в музее» 21 мая пройдут мероприятия и в Государственной Третьяковской галерее. Так, в Новой Третьяковке пройдут концерт-лекция «Итальянская русская музыка», посвященный выставке «Генрих Семирадский. По примеру богов», и экскурсия по выставке «История российского дизайна. Избранное. 1917–2022».