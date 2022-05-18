Отец жестоко избил дочь у школы. Видео

Фото: pixabay

В Челябинске отец избил дочь возле школы. Об этом стало известно в среду, 18 мая.

Мужчина приехал к школе, чтобы забрать девочку после занятий. Когда ребенок подошел к машине, мужчина вышел из себя и ударил дочь по голове.

После этого он сорвал с нее рюкзак, швырнул его в багажник и еще раз несколько раз ударил дочь.

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По данным 74.RU, мать девочки подтвердила, что мужчина на видео действительно является отцом ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту.

Накануне, 17 мая, сообщалось о том, что неизвестный избил посетителя магазина и скрылся.