Отец жестоко избил дочь у школы. Видео
В Челябинске отец избил дочь возле школы. Об этом стало известно в среду, 18 мая.
Мужчина приехал к школе, чтобы забрать девочку после занятий. Когда ребенок подошел к машине, мужчина вышел из себя и ударил дочь по голове.
После этого он сорвал с нее рюкзак, швырнул его в багажник и еще раз несколько раз ударил дочь.
По данным 74.RU, мать девочки подтвердила, что мужчина на видео действительно является отцом ребенка.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту.
Накануне, 17 мая, сообщалось о том, что неизвестный избил посетителя магазина и скрылся.