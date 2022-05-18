Госдума приняла в первом чтении проекты о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума в среду, 18 мая, приняла в первом чтении законопроект, согласно которому постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Отмечается, что вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителям по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года. Согласно нововведениям, постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

При этом предусматривается создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств, передает ТАСС.

До этого стало известно, что 16 марта ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России. Отмечается, что решение было принято в соответствии с постановлением комитета министров о том, что РФ больше не будет членом Совета Европы с 16 марта 2022 года.

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов рассказал «Вечерней Москве», чем может обернуться выход России из Совета Европы. По его словам, благодаря членству в Совете Европы стали возможны серьезные изменения в пенитенциарной системе Российской Федерации: она была приведена в соответствие с европейским стандартом, что позитивно сказалось на условиях содержания заключенных, заметил эксперт.