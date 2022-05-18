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Астролог назвал абсолютно несовместимые имена в любви

Араз Салехов
Общество
Астролог назвал абсолютно несовместимые имена в любви
Фото: Pexels

Астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис рассказал, что имя играет огромную роль в жизни человека.

Эксперт уверен, что по имени можно определить совместимость пары. По его словам, каждое имя можно проанализировать по трем критериям.

Первый — его звучание и произношение, второй — цифровой код, где каждая буква относится к определенной цифре, и третий — энергетическая история, его собственная энергия. Так, Харрис определил, что Дмитриям не стоит встречаться с девушками, которых зовут Дарья или Полина.

— Дмитрий — наибольшая несовместимость у него наблюдается с именем Дарья. У обоих очень мощный, сильный и лидерский характер, что будет наслаиваться друг на друга, и часто обладатели именно этих имен не могут друг другу уступить. Отсюда постоянные скандалы и борьба за власть, — отметил экстрасенс.

При этом он считает, что с Полиной у Дмитрия получится лишь дружественная связь. Также астролог рассказал о несовместимости пары Вячеслава и Марии.

По его словам, Мария рядом с Вячеславом не сможет чувствовать себя комфортно и безопасно, ей станет трудно реализовывать себя в этих отношениях. Кроме того, мастер оккультных наук предупредил, что Владимирам не стоит встречаться с Оксанами и Викториями.

Счастливого брака не стоит ожидать и Екатерине с Виктором, поскольку оба имени обладают сильными лидерскими качествами, из-за чего пара не сможет вылезти из конфликтов, поскольку каждый из партнеров будет постоянно перетягивать одеяло на себя. При этом девушкам с именем Дарья лучше забыть об отношениях с Владимиром и Алексеем, так как их сильная и горячая энергия будет затмевать мягкую натуру избранников с указанными именами, что заставит их подчиняться желаниям партнерши, передает Пятый канал.

До этого психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал топ-5 типов женщин, которых боятся мужчины. Первый тип, который мужчины стараются обходить стороной, — это женщина-провокатор, постоянно устраивающая скандалы, провоцирующая партнера как в мелочах, так и по серьезным поводам.

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