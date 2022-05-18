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Тренер дал советы, как привести себя в форму к лету

Ирина Игнатенко
Общество
Тренер дал советы, как привести себя в форму к лету
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Для того чтобы сбросить вес и привести себя в форму к лету, лучше всего подойдут простые уличные прогулки и зарядка по утрам. Об этом заявил учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта Никита Калинин.

— Я считаю, что не надо сразу ставить большие цели. Достаточно маленьких. Если большой цели достичь не получается, то может наступить психологическое разочарование, опустятся руки и человек отступит, — пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

Он отметил, что ежедневно нужно совершать небольшие прогулки и выполнять простые упражнения. Кроме того, не нужно ставить глобальные цели, нужно начать с маленьких.

Калинин добавил, что многие недооценивают эффект от простой ходьбы. Ежедневно человек совершает не так много движений, как ему может казаться. Для тренировок в зимнее время подойдет спортзал, а летом можно заниматься на спортивных площадках с турниками и брусьями, заключил он.

До этого Калинин рассказал, как сформировать привычку заниматься бегом ежедневно. Он обратил внимание на важность самочувствия и правильный расчет нагрузки в соответствии с возможностями.

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