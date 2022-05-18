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В Петербурге вырос спрос на свадебные услуги

Ирина Игнатенко
Общество
В Петербурге вырос спрос на свадебные услуги
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эксперты сообщили, что в Санкт-Петербурге вырос спрос на свадебные услуги.

Так, за прошедший месяц ведущих для свадеб искали на 32 процента чаще, чем в марте. Кроме того, обычно пары заказывают банкеты с традиционным тортом и арендуют свадебный кортеж.

Запрос на услуги компаний, занимающихся организацией торжеств, вырос на 42 процента. Эксперты также отмечают рост спроса на бьюти-услуги на 42 процента, а также запросов на пошив свадебного наряда — на 64 процента.

Свадебный организатор Виктория Кива также рассказала, во сколько в целом обойдется организация свадебного торжества.

— В Петербурге размер общего счета на организацию свадьбы составляет от 500 тысяч рублей. На меньшую сумму — надо очень постараться. Причем это будет очень камерная свадьба, человек на десять, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

До этого сообщалось, что на бульварах столицы началась выставка, посвященная необычным для свадебной церемонии местам. Отмечается, что в экспозиции представлены фотографии молодоженов, которые заключили брак на необычных площадках. Например, гости выставки увидят снимки с регистрацией брака в историческом павильоне «Космос», на станции метро «Маяковская», на Московской канатной дороге.

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